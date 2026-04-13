Fenerbahçe Medicana: 3-1

Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride 2-1 öne geçti. VakıfBank, bir maç daha kazanırsa şampiyon olacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu 1, Cansu Özbay, Marina Markova 29, Zehra Güneş 9, Tijana Boskovic 21, Derya Cebecioğlu 2, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Helena Cazaute 5, Deniz Uyanık 5 Aylin Sarıoğlu Acar (L)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Alessia Orro 4, Arina Fedorovtseva 19, Aslı Kalaç 1, Melissa Vargas 17, Hande Baladın 4, Eda Erdem Dündar 11, Gülce Güçtekin (L), Yaasmeen Bedart-Ghani 1, Ana Cristina de Souza 3, Agnieszka Korneluk 6, Arelya Karasoy 1

SETLER: 19-25, 25-19, 25-18, 25-23

SET SÜRELERİ: 26', 28', 26', 31'

Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında VakıfBank, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Mücadelenin setleri 19-25, 25-19, 25-18 ve 25-23 sonuçlandı. VakıfBank, bir maç daha kazanması durumunda şampiyon olacak. Serinin dördüncü maçı 16 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Medicana'nın ev sahipliğinde oynanacak.

