Fenerbahçe Medicana - VakıfBank: 0-3

Fenerbahçe Medicana - VakıfBank: 0-3
VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Medicana'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. İkinci maç 11 Nisan'da VakıfBank Spor Sarayı'nda olacak.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Caner Çildir, Selçuk Görmen

FENERBAHÇE MEDİCANA: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Erda Erdem Dündar, Gülce Güçtekin (L), Bedart-Ghani, Ana Cristina

VAKIFBANK: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu, Ayça Aykaç Altıntaş (L)

SETLER: 18-25, 23-25, 21-25

SÜRE: 89 dakika (25', 29', 35')

VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti. 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alacak takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci karşılaşma 11 Nisan Cumartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
