VakıfBank, FC Porto'yu 3-0 mağlup etti
VakıfBank, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda FC Porto'yu 3-0 yenerek gruptaki galibiyet serisini sürdürdü.
SALON: Dragao Arena
HAKEMLER: Jörg Kellenberger, Gyula Tillmann
FC PORTO: Brianna Folashade, Rohr, Durao, Swanson, Mariano Vieira, Pinto, Mercado Chavez, Resende (L), Coelho, Hoogers, Monteiro
VAKIFBANK: Frantti, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Van Ryk, Sıla Çalışkan, Yuan, Aylin Acar (L), Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Bahar Akbay, Markova
SETLER: 13-25, 16-25, 13-25
SÜRE: 62 dakika (20', 21', 21')
VakıfBank, 2025 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Portekiz ekibi FC Porto'yu 25-13, 25-16 ve 25-13'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. İkide iki yaparak yoluna kayıpsız devam eden VakıfBank, gruptaki üçüncü maçında 28 Kasım'da sahasında İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımını konuk edecek.