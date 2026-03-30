Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off serisi ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek seride durumu 1-0 yaptı. Rövanş maçı 2 Nisan'da oynanacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt (Simge Aköz, Plummer, Meliha Diken, Smrek, Maglio, Dilay Özdemir)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık)

Setler: 18-25, 19-25, 20-25

Süre: 87 dakika (29, 26, 32)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi.

VakıfBank, bu galibiyetle seride durumu 1-0 yaptı.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride rövanş mücadelesi, 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

