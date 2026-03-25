Kadınlar Kupa Voley'deki VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit finalinin ardından

VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde şampiyonluğa ulaştı. Başantrenör Giovanni Guidetti, oyuncularının en iyi performanslarını sergilediklerini vurguladı.

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon olan VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncularının finalde en iyi performanslarını gösterdiğini söyledi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Guidetti, rakiplerini tebrik ederek şunları kaydetti:

"Onuncu şampiyonluk önemli değil. Bu sadece sezonun ilk kupası. Bugün kızların harika bir maç çıkardığını düşünüyorum. Kızlar sahaya çok fazla çaba, disiplin ve cesaret koydu. Oyuncularımdan bazılarının bu gece en iyi performanslarını sergilediklerini gördüm. Bir final maçında en iyi performansını sergileyen bir takımınız olduğunda, siz şanslı bir antrenörsünüz demektir."

Sarı-siyahlı ekibin genel menajeri Banu Can Schürmann ise Ankara seyircisine çok güzel bir kupa finali izlettirdiklerini belirterek, "Eczacıbaşı, çok kuvvetli bir takım. Biz de bugün elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu sezon çok güzel maçlar kazandık ama hiç kupa kazanmamıştık. Bu ilk kupamız, önümüzde iki tane daha var. Bence emeklerimizin karşılığını bugün için aldık. Bundan sonra çalışmaya devam. Ümit ediyoruz ki diğerlerinde de aynı performansı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Maçı izlemeye gelen voleybolseverlerin kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Schürmann, "Harika bir seyirci vardı gerçekten. Baktığımızda boş koltuk yoktu. Bu salonda, bu seyircinin önünde çok güzel bir voleybol performansı sergilediğimize inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
