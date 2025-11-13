Vaclav Cerny'den Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık
Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, siyah-beyazlı takımla daha fazla vakit geçirmek ve uyumunu artırmak adına Çekya Milli Takımı'ndan affını istedi.
- Vaclav Cerny, Çekya Milli Takımı'ndan davet almasına rağmen milli takıma gitmeme kararı aldı.
- Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıktı ve 1 gol ile 4 asist yaptı.
Süper Lig devi Beşiktaş'a sezon başında Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan transfer olan Vaclav Cerny, siyah-beyazlı takım için çarpıcı bir karar verdi.
MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİ
TRT Spor'da yer alan habere göre; Vaclav Cerny, Çekya Milli Takımı'ndan davet almasına rağmen milli takıma gitmiyor. Yıldız oyuncunun, siyah-beyazlı takımla daha fazla vakit geçirmek, daha çok sorumluluk almak ve takımla uyumunu güçlendirmek adına milli takıma gitmeme kararı aldı. Yıldız ismin Çekya Milli Takımı'ndan affını istediği belirtildi.
BEŞİKTAŞLILARDAN ALKIŞ ALDI
Vaclav Cerny, bu hareketi üzerine Beşiktaşlı taraftarlardan büyük alkış aldı. Taraftarlar, yıldız ismin büyük bir fedakarlık yaptığını dile getirdi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda 8 maça çıkan 28 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.