Haberler

Uzun zamandır sessizdi! Mesut Özil'den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler

Uzun zamandır sessizdi! Mesut Özil'den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler Haber Videosunu İzle
Uzun zamandır sessizdi! Mesut Özil'den Guendouzi ve Fenerbahçe hakkında dikkat çeken sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mesut Özil, Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe için doğru transfer olduğunu ve Galatasaray derbisinde kendisini ispat ettiğini söyledi. Guendouzi'nin hem savunma hem hücumda etkili olacağını vurgulayan Özil, Fenerbahçe kadrosunun Avrupa'da kupa kazanabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

  • Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi'nin Galatasaray'a karşı ilk maçta kendisini ispat ettiğini söyledi.
  • Mesut Özil, Guendouzi'nin savunmada ve hücumda takıma etkili olacağını belirtti.
  • Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kupa alması gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özil, Guendouzi'nin Fenerbahçe için doğru bir transfer olduğunu söylerken, " Galatasaray'a karşı kendisini ispat etti" ifadelerini kullandı.

"G.SARAY'A KARŞI KENDİSİNİ İSPAT ETTİ"

Sabah Spor'a konuşan Mesut Özil, bir dönem Arsenal'de birlikte oynadığı Guendouzi'nin yeteneğine vurgu yaptı. Özil, "Guendouzi gerçekten çok iyi bir futbolcu, önemli bir yıldız. Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. İlk maçta hem de Galatasaray'a karşı kendisini zaten ispat etti. Nasıl bir kademe oyuncusu olduğunu herkese gösterdi" dedi.

"FARKLI ÖZELLİKLERİ OLAN BİR OYUNCU"

Guendouzi'nin oyun karakterini değerlendiren Özil, Fenerbahçe'nin doğru bir hamle yaptığını belirtti. Tecrübeli isim, "Koşan, mücadele eden, farklı özellikleri olan bir oyuncu. Guendouzi hem savunmada hem hücumda takımda çok etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

TEDESCO DEĞERLENDİRMESİ: TAKIMA KATKISI OLUMLU

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco hakkında da konuştu. Özil, "Takıma katkısı olumlu yönde oldu. Fenerbahçe'nin çok yetenekli oyuncuları var, güzel bir kadro kurdular. Derbide pozitif bir oyun, doğru bir futbol vardı" sözleriyle dikkat çekti.

"BU KADRO AVRUPA'DA KUPA ALMALI"

Sarı-lacivertli takımın potansiyeline dikkat çeken Özil, Avrupa hedefinin altını çizdi. Tecrübeli yıldız, "Takım içerisindeki uyum ve enerji üst seviyede. Avrupa'da da başarılı olmak ve kupa kaldırmak önemli. İnşallah Avrupa'da başarılı olurlar" diyerek mesaj verdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Camiye günler sonra ilk kez girildi
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar

Dünya devine büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı okkalı bir zam geldi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Camiye günler sonra ilk kez girildi
Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi
Torbacıdan imalathaneye uzanan takip! Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama

Bakan Yerlikaya duyurdu! Torbacıdan imalathaneye uzanan dev operasyon