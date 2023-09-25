Adana Demirspor'un futbol direktöründen uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek tepki

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada ilginç anlar yaşandı. İlk yarıda görülen iki kırmızı kart sonrası Adana Demir'de sinirler gerildi ve soyunma odasına gidilirken futbol direktörü Gökhan Göktürk, Kevin Rodrigues'in üzerine büyük bir sinirle yürüdü. Herkesi şaşırtan tepki sonrası futbolcular araya girerek Göktürk'ü sakinleştirmeye çalıştı.

Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken konuk takımda görülen iki kırmızı kart sonrası ilk yarı sonunda saha karıştı.

ORTALIK FENA KARIŞACAKTI

İlk yarı sonunda soyunma odasına girilirken Adana Demirspor'da futbol direktörü Gökhan Göktürk, futbolcu Kevin Rodrigues'in yanına büyük bir hışımla gitti. İkili arasında çok daha kötüye gidecek tartışmayı futbolcular araya girerek önledi.

TEKNİK EKİP SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Andre Gravillon'un da başka bir bölümde oldukça sinirli olduğu görülürken, Adana Demirspor teknik ekibi tünelden geçerken ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.