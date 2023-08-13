Uzatma süresine itiraz eden Okan Buruk'tan hakeme tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi. Maçın bitiminde 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulunan Buruk, daha sonra sahanın içine girerek ana hakem Halil Umut Meler ve yardımcılarına da maçı erken bitirdikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.