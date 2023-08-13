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Uzatma süresine itiraz eden Okan Buruk'tan hakeme tepki

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi. Maçın bitiminde 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulunan Buruk, daha sonra sahanın içine girerek ana hakem Halil Umut Meler ve yardımcılarına da maçı erken bitirdikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

Son şampiyon Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının bitiş düdüğünün ardından mücadelenin hakemlerine tepki gösterdi.

MAÇ BİTER BİTMEZ TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın bitiş düdüğünün ardından kenarda 4. hakem Burak Şeker'e itirazda bulundu.

UZATMA SÜRESİNE İTİRAZ ETTİ

Buruk, daha sonra ise sahanın içine girerek mücadelenin hakemi Halil Umut Meler ve yardımcılarına tepki gösterdi. 49 yaşındaki teknik adamın, özellikle uzatma dakikalarında sık sık duran oyunun ardından uzatma süresiyle itirazlarda bulunduğu öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Kayserispor Okan Buruk Spor Haberler

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