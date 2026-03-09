Haberler

Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti Haber Videosunu İzle
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekya Ligi'nde bir kalecinin uzaklaştırdığı top sahayı aşarak yakındaki bir evin balkonuna gidince ilginç anlar yaşandı.

Çekya Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada sahalarda nadir görülen ilginç bir an yaşandı. Kalecinin uzaklaştırdığı top stadyumun dışına çıkarak yakınlardaki bir evin balkonuna gitti.

KALECİNİN VURUŞU STAT DIŞINA ÇIKTI

Karşılaşma sırasında kalecinin yaptığı uzun degaj beklenenden çok daha uzağa gitti. Sahayı aşan top, stat çevresinde bulunan bir evin balkonuna düşerek oyunun kısa süreliğine durmasına neden oldu.

GÜNDEM OLDU

Yaşanan ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Futbolseverler, topun balkona gitmesiyle ortaya çıkan görüntüler hakkında çok sayıda yorum yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu

Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı

Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda