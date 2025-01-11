Usta sanatçı Şener Şen, Galatasaray Divan Kurulu üyesi oldu
Galatasaray'da divan kurulu üyeliğine hak kazananlar için berat takdim töreni düzenlendi. Usta oyuncu Şener Şen, sarı-kırmızılı kulüpte divan kurulu üyeliğine hak kazananlar arasında yer aldı. Bu durum, Şener Şen'in Galatasaraylı olduğunu da ortaya çıkardı.
Galatasaray'da bugün Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi ve Divan Kurulu Üyesi olmaya hak kazanan isimlerin de beratları verildi.
ŞENER ŞEN DİVAN KURULU'NA GİRDİ
Usta sinema sanatçısı Şener Şen beratını aldı ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olmaya hak kazandı.
BERATINI DURSUN ÖZBEK'TEN ALDI
Beratını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in elinden alan Şener Şen, "Berat töreni vesilesiyle Galatasaraylı olmanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Böylece Şener Şen'in Galatasaraylı olduğu da ortaya çıktı.