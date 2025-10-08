Haberler

Üsküdar Belediyespor, Hentbolda Odunpazarı'nı Yenerek Galip Geldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Üsküdar Belediyespor, Çamlıca Spor Salonu'nda konuk ettiği Odunpazarı'nı 32-28 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi takım, ikinci yarıda üstünlük sağlayarak maçı kazandı.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-12 konuk ekip önde geçerken ikinci yarı üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım, salondan 32-28 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
