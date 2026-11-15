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Uşakspor, Söke 1970 Spor'u 90+1'de 1-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

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Uşakspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçını kazanamadığı dönemi, evinde Söke 1970 Spor'u 90+1'inci dakikada Fatih Karadirek'in golüyle 1-0 yenerek sonlandırdı. Bu sonuçla Uşakspor 10 puana yükselirken, Söke 1970 Spor 9 puanda kalarak düşme potasında yer aldı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçını kazanamayan Uşakspor'un galibiyet hasreti Söke 1970 Spor maçında son buldu. Uşakspor evinde Söke 1970 Spor'u son dakikalarda attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

Müsabakanın ilk yarısında iki takımın da çabaları gol getirmedi, devre golsüz beraberlikle sona erdi. Müsabakanın 90+1'inci dakikasında Fatih Karadirek attığı golle Uşakspor'u öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Uşakspor haftalar sonra 3 puan sevinci yaşadı. Bu sonucun ardından Uşakspor 10 puana yükselirken, Söke 1970 Spor 9 puanda kalıp düşme potasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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