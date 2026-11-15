Uşakspor, Söke 1970 Spor'u 90+1'de 1-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Uşakspor, Söke 1970 Spor'u 90+1'de 1-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşakspor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçını kazanamadığı dönemi, evinde Söke 1970 Spor'u 90+1'inci dakikada Fatih Karadirek'in golüyle 1-0 yenerek sonlandırdı. Bu sonuçla Uşakspor 10 puana yükselirken, Söke 1970 Spor 9 puanda kalarak düşme potasında yer aldı.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçını kazanamayan Uşakspor'un galibiyet hasreti Söke 1970 Spor maçında son buldu. Uşakspor evinde Söke 1970 Spor'u son dakikalarda attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.
Müsabakanın ilk yarısında iki takımın da çabaları gol getirmedi, devre golsüz beraberlikle sona erdi. Müsabakanın 90+1'inci dakikasında Fatih Karadirek attığı golle Uşakspor'u öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi. Uşakspor haftalar sonra 3 puan sevinci yaşadı. Bu sonucun ardından Uşakspor 10 puana yükselirken, Söke 1970 Spor 9 puanda kalıp düşme potasında yer aldı.