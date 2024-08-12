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Uşakspor, İlke Nelik'i kadrosuna kattı

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Uşakspor, transfer çalışmalarına devam ederek Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan ayrılan İlke Nelik'i kadrosuna dahil etti. İlke, geçen sezon Sivas temsilcisinde 11 maça çıktı.

UŞAK,

TFF 3'üncü Lig'de kadrosunu oluşturmak için transferde imzaları üst üste attırmaya başlayan Uşakspor, Sivas 4 Eylül Belediyespor'dan ayrılan 24 yaşındaki stoper İlke Nelik'i kadrosuna kattı. Akhisarspor'da yetiştikten sonra Cizrespor, Sultanbeyli Bld, Karacbey Bld, Ofspor'da da forma giyen İlke, 1 yıllığına kırmızı-siyahlılara imza attı. İlke geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Sivas temsilcisinde 11 maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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