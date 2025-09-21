Uşakspor Deplasmanda Galip, İkinci Maçını da Kazandı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2'de 2 yaparak sezona iyi başlayan Uşakspor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u da deplasmanda mağlup etmeyi başardı: 0-2. Müsabakanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, konuk Uşakspor 58'inci dakikada Efecan Barlık'ın golüyle öne geçti: 0-1. Uşakspor, 79'uncu dakikada bir kez daha Efecan'ın ayağından gol sevinci yaşadı, durum 2-0 oldu. Ayvalık'tan galibiyetle dönen kırmızı-siyahlılar 9 puana ulaştı. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor ise ilk mağlubiyetini yaşayıp 4 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor