Uşakspor Deplasmanda Galip, İkinci Maçını da Kazandı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Uşakspor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile devam etti. Efecan Barlık'ın iki golüyle galibiyet elde eden Uşakspor, puanını 9'a çıkardı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2'de 2 yaparak sezona iyi başlayan Uşakspor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u da deplasmanda mağlup etmeyi başardı: 0-2. Müsabakanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, konuk Uşakspor 58'inci dakikada Efecan Barlık'ın golüyle öne geçti: 0-1. Uşakspor, 79'uncu dakikada bir kez daha Efecan'ın ayağından gol sevinci yaşadı, durum 2-0 oldu. Ayvalık'tan galibiyetle dönen kırmızı-siyahlılar 9 puana ulaştı. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor ise ilk mağlubiyetini yaşayıp 4 puanda kaldı.

