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Uşakspor'da Yusufhan gitti

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3'üncü Lig ekibi Uşakspor'da henüz transfere başlamayan takımda 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık, sözleşmesini tek taraflı feshederek Etimesgutspor ile 2 yıllık anlaştı.

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi henüz transfere başlamayan Uşakspor'da 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yusufhan Çalık yuvadan uçtu. Genç futbolcunun Etimesgutspor'la 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon 20 lig maçında 2 gol, 4 asistle oynayan Yusufhan, Uşakspor'la Haziran 2027'ye kadar olan sözleşmesini 18 Haziran'da tek taraflı sonlandırdı. Uşakspor'da şirket yönetimini Ahmet Çoruhlu devralmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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