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Uşakspor'da resmi devir tamamlandı

Uşakspor'da resmi devir tamamlandı
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3. Lig ekibi Uşakspor'da yönetim değişikliği Ticaret Sicili'ne tescil edildi. Şeyda Akyıldız, 2029'a kadar başkan ve tek yetkili oldu. Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı kulüpte kaleci Mert Can Salık ise sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

3'üncü Lig'deki Ege temsilcilerinden Uşakspor Anonim Şirketi'nde yönetim değişikliği Ticaret Sicili'ne tescil edildi. Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı kulüpte Şeyda Akyıldız, 17 Haziran 2029'a kadar yönetim kurulu başkanı ve tek yetkili oldu. Uşak ekibinde başlayan yönetim değişikliği süreci resmiyet kazandı. 18 Haziran'da tescil edilen Ticaret Sicili ilanına göre, Şeyda Akyıldız 17 Haziran 2029 tarihine kadar Uşakspor Sportif Faaliyetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Aynı kararla Akyıldız, yönetim kurulu başkanı ve şirketi münferiden temsil ve imzaya yetkili isim olarak tescillendi.

Uşakspor'da yönetim ve temsil yetkisi resmi kayıtlarda Şeyda Akyıldız adına tescillenmiş olsa da kulübün yönetimi Ahmet Çoruhlu tarafından yürütülüyor. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki kulüp bilgileri de güncellendi. Daha önce kulüp başkanı olarak görünen Özhan Özgöbek'in yerine Şeyda Akyıldız'ın ismi eklendi. Böylece Uşakspor'da hem Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında hem de Ticaret Sicili kayıtlarında yeni yönetim resmen kesinleşmiş oldu.

KALECİ MERT GİTTİ

Yeni sezon öncesi yönetimini amatöre düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da sahibi Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı Uşakspor'da teknik heyet ve kadrodaki belirsizlik ise devam ediyor. Teknik direktör Ergün Penbe'yle yeniden anlaşamayan, transferde de henüz somut hamle yapmayan kırmızı-siyahlılarda kaleci Mert Can Salık takımdan ayrıldı. Mert Can sözleşmesini haklı nedenle feshederek takımdan ayrıldığını duyurdu. Geçen sezon başında Karaman Futbol Kulübü'nden transfer edilerek 27 maçta kaleyi koruyan 24 yaşındaki eldiven sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takıma veda etti. Mert Can'ın Ahmet Çoruhlu'yla İzmir'de görüşüp ardından kendisine dönüş yapılmayınca ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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