Ergün Penbe, Uşakspor'da kalıyor

3'üncü Lig'deki Ege temsilcilerinden Uşakspor'da yönetimi devralan başkan Ahmet Çoruhlu, yeni sezon öncesi teknik direktör Ergün Penbe ile prensipte yeniden anlaştıklarını söyledi. Takımda geçen sezondan kalan bazı oyuncularla toplantı yapan Çoruhlu, Ergün Penbe ile görüştüğünü ve kendisinin de kalmaya sıcak baktığını açıkladı. Tecrübeli teknik adamın, maddi konularda anlaşma sağlanmasının ardından sözleşme imzalaması bekleniyor. Ergün Penbe, geçen sezon iki farklı dönemde Uşakspor'u çalıştırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı