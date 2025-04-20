Uşakspor, Çayelispor'u 2-0 GEÇTİ

Çayelispor: 2-0

UŞAK,

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Uşakspor evinde Çayelispor'u geçti: 2-0.

Uşakspor, 45'inci dakikada penaltıdan Selçuk'un golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. İkinci yarıda da 90'ıncı dakikada Buğrahan ile bir gol daha bulan Uşakspor 3 puanı aldı. Uşakspor bu sonuçla 45 puana yükseldi ve ilk 6 içinde yer aldı. Çayelispor ise 41 puanda kaldı.