Uşakspor, 2023-2024 Futbol Sezonu Formalarını Tanıttı

Uşakspor Kulübü, teknik direktör, futbol direktörü, genel koordinatör ve chef scout ile anlaşmasının ardından 2023-2024 Futbol Sezonu formalarını kamuoyuna tanıttı. Kırmızı siyahlı takım, bu sezon üç farklı forma ile maçlara çıkacak.

Teknik Direktör olarak Nazım Gülay, Futbol Direktörü olarak Serhat Pekmezci, Genel Koordinatör Recep Yazıcı ve Chef Scout olarak Tuncay Bozkurt'la anlaştığını açıklayan Uşakspor Kulübü şimdi de 2023-2024 Futbol Sezonunda takımın giyeceği formaları kamuoyuna tanıttı.

2023 - 2024 Futbol Sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan kırmızı siyahlı takım bu sezon, klasik kırmızı siyahlı çubuklu, beyaz ve kırmızı olmak üzere maçlara üç değişik forma ile çıkacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada Uşakspor'un evindeki maçlarda klasik çubuklu formayı giyeceği, deplasman maçlarında beyaz forma, kırmızı formanın da rakiplerin forma rengine göre tercih edileceği belirtildi. - UŞAK