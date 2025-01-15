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Uşak Valisi'nden Şampiyon Para Taekwondocu Melis Türk'e Tebrik

Uşak Valisi'nden Şampiyon Para Taekwondocu Melis Türk'e Tebrik
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Uşaklı sporcu Melis Türk ve antrenörü Cemil Türk'ü tebrik etti. Melis Türk, Milli Takım adına ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan ve Milli Takım adına Türkiye'yi temsil edecek Uşaklı sporcuya ve antrenörüne tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş yayımlamış olduğu mesajda; "Türkiye Taekwondo Federasyonu'nca Ankara'da düzenlenen Para Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda "K44 +65 kg Türkiye Şampiyonu" olarak şubat ayında yapılacak 12. Uluslararası Türkiye Açık Para Taekwondo Şampiyonası'nda Milli Takımımız adına ülkemizi temsil etme hakkı elde eden Uşaklı sporcumuz Melis TÜRK ve antrenörü Cemil TÜRK'Ü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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