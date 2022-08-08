Uşak haberi: Uşakspor-Turgutluspor hazırlık maçına sağanak engeli Uşak haberine göre Ege temsilcileri TFF 2'nci Lig'deki Uşakspor ve 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçına yağmur engel oldu. Ege temsilcileri TFF 2'nci Lig'deki Uşakspor ve 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçına yağmur engel oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan mücadele, 60'ıncı dakikada sağanak yağış nedeniyle hakem tarafından durduruldu. Spor Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci Turgutluspor Uşakspor Uşak Ege Spor Haberler

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