Uşak haberi: Uşakspor-Turgutluspor hazırlık maçına sağanak engeli - Haberler

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Uşak haberi: Uşakspor-Turgutluspor hazırlık maçına sağanak engeli

Uşak haberi: Uşakspor-Turgutluspor hazırlık maçına sağanak engeli

Uşak haberine göre Ege temsilcileri TFF 2'nci Lig'deki Uşakspor ve 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçına yağmur engel oldu.

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Ege temsilcileri TFF 2'nci Lig'deki Uşakspor ve 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçına yağmur engel oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan mücadele, 60'ıncı dakikada sağanak yağış nedeniyle hakem tarafından durduruldu.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor

Turgutluspor Uşakspor Uşak Ege Spor Haberler

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