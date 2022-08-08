Uşak haberi: Uşakspor-Turgutluspor hazırlık maçına sağanak engeli
Uşak haberine göre Ege temsilcileri TFF 2'nci Lig'deki Uşakspor ve 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçına yağmur engel oldu.
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Ege temsilcileri TFF 2'nci Lig'deki Uşakspor ve 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçına yağmur engel oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'nda ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan mücadele, 60'ıncı dakikada sağanak yağış nedeniyle hakem tarafından durduruldu.
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor