Uşak Belediyesi'nde Aileler Kartingde Yarışıyor Etkinliği

Uşak Belediyesi tarafından bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde; 'Aileler Kartingde Yarışıyor' etkinliği düzenlendi.

Uşak Belediyesi'ne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından düzenlenen Aileler Kartingde Yarışıyor etkinliğine 60 çift katıldı. Etkinlik bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde yapılırken, milli motosikletçi Asrın Rodi Pak da motosikletiyle gösteri gerçekleştirdi. Gösterinin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve Asrın Rodi Pak ile karting yarışı yaptı.

Ayrıca Başkan Çakın, kurayla belirlenen bir vatandaşla pistte yarıştı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, hediye töreninden önce yaptığı konuşmada, "Aile değerlerimizi korumak, aile bağlarımızı güçlendirmek, kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda hayatın her alanında daha etkin bir şekilde yer alması amacıyla kurmuş olduğumuz Kadın Koordinasyon Merkezimiz (UKAMER) ile beraber çiftlerimize biraz yarış, biraz heyecan olması için bu güzel organizasyonu düzenledik. İnşallah bundan sonraki birçok güzel etkinliğimizi Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanmakta olan UKAMER'imizin yeni yerinde gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki etkinliklerimizde de sizlerle birlikte olmak dileğiyle" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Çakın, dereceye giren ailelere ödüllerini verdi. - UŞAK