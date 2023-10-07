Ünye'de 16. Karadeniz Off-Road Kupası Seremoniyle Başladı

Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF), Ünye Belediyesi ve Mine Port iş birliğiyle gerçekleştirilen 16. Karadeniz Off-Road Kupası'nın üçüncü ayağı seremoniyle başladı. Yarışta 33 araç ve 66 sporcu mücadele edecek. Ayrıca Ünyeli öğrencilerin Teknofest'te derece almış yapay zeka ile ürettikleri drone ve insansız robot projeleri sergilenecek.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 16. Karadeniz Off-Road Kupası'nın üçüncü ayağı seremoni ile başladı.

Ünye Yunus Emre Off-Road Spor Kulübü (ÜNOFF), Ünye Belediyesi ve Mine Port iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonun seremonisi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Seremoniye yöre halkı da ilgi gösterdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yetkililerinin yaptığı teknik kontrollerin ardından verilen seremonik start ile Akkuş-Niksar Caddesi'nde araçlar tur attı.

Yarın saat 11.00'da başlayacak olan yarışta 33 araç ve 66 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon kapsamında Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ünyeli öğrencilerin Teknofest'te derece almış yapay zeka ile ürettikleri drone ve insansız robot projeleri de sergilenecek.

Ayrıca askeri amaçlı yerli ve milli teknolojik ürünler de vatandaşlarla buluşacak.