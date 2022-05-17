Unutulmuyor! Terim sosyal medyadan UEFA Kupası zaferi paylaşımı yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Unutulmuyor! Terim sosyal medyadan UEFA Kupası zaferi paylaşımı yaptı

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Bu sezon Galatasaray'da gerek Türkiye Kupası, gerekse Süper Lig'de istenileni veremeyen tecrübeli teknik adam ile yollar ayrılmıştı. Fatih Terim adeta nispet yaparcasına Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000 yılında kazandığı UEFA kupası zaferi için, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tecrübeli teknik adam 2000 yılındaki UEFA Kupasını kazandıkları zaferin yıldönümünde sosyal medya hesabından "Nicelerine..." notuyla paylaşımda bulundu. 2000 yılındaki muhteşem zaferi hatırlatan Galatasaray'ın efsanesinin paylaşımına binlerce yorum yazıldı.

Unutulmuyor! Terim sosyal medyadan UEFA Kupası zaferi paylaşımı yaptı

AŞI TUTMADI

Başkan Burak Elmas göreve başladığında teknik direktör olarak Fatih Terim'i duyurmuştu. Takımı gençleştirmeye yönelik planlarla yola çıkan sarı-kırmızılarda, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de işler yolunda gitmedi. Bu sebepten tecrübeli teknik adam ile yollar ayrıldı. Sonrasında ise Terim'in yerine göreve Domenec Torrent getirildi.

Haberler.com - Spor

Uefa Avrupa Ligi, UEFA Kupası, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title