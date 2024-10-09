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Ünlü Yüzme Tesisleri Müdürü Güven Görgül Hayatını Kaybetti

Ünlü Yüzme Tesisleri Müdürü Güven Görgül Hayatını Kaybetti
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İzmir Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu Tesisleri'nin eski müdürü Güven Görgül, parkinson hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü 30 yılı aşkın süre boyunca birçok milli sporcuya katkıda bulundu.

İZMİR'de 30 yılı aşkın süre boyunca Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu Tesisleri'nde müdürlük yapan Güven Görgül, hayatını kaybetti.

Judo ve yüzme branşlarında yıllar boyunca birçok milli sporcunun yetişmesine katkı yapan Görgül'ün parkinson hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Güven Görgül'ün cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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