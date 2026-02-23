Haberler

Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı

Güncelleme:
Chelsea'nin teknik direktörü Liam Rosenior, bir mekanda tek başına bira içerken görüntülendi. Bu durum kısa sürede yayıldı ve futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

Chelsea Teknik Direktörü Liam Rosenior, bir mekanda tek başına oturup bira içerken görüntülendi.

YALNIZ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

İngiliz çalıştırıcının sade bir şekilde vakit geçirdiği anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Rosenior'un yalnız başına oturması ve sakin tavırları futbolseverler arasında farklı yorumlara neden oldu.

Bazı kullanıcılar teknik adamın yoğun maç temposu sonrası dinlendiğini belirtirken, bazıları ise neden tek diye sorguladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
