Ünlü isim hayranıyla 4.7 milyonda bir denk gelecek olay yaşadı
NBA oyuncusu Bobby Portis ve bir hayranı, bir etkinlik sırasında taş-kağıt-makas oyununda 14 kez üst üste berabere kaldılar. Bu durumun istatistiksel olarak gerçekleşme ihtimali yaklaşık 4.7 milyonda bir olarak belirtiliyor.

  • NBA oyuncusu Bobby Portis, bir etkinlikte hayranıyla oynadığı taş-kağıt-makas oyununda 14 kez üst üste berabere kaldı.
  • Taş-kağıt-makasta 14 kez üst üste berabere kalma ihtimali yaklaşık 4.782.869'da bir olarak belirtiliyor.

Nba oyuncusu Bobby Portis, bir etkinlik sırasında hayranıyla oynadığı taş-kağıt-makas oyununda sıra dışı bir an yaşadı.

14 KEZ ÜST ÜSTE BERABERE

Portis ile hayranı, oyunda tam 14 kez art arda aynı hamleyi yaptı ve her seferinde beraberlik çıktı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından şaşkınlıkla izlenirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İHTİMALİ MİLYONDA BİRLERDE

İstatistiksel olarak taş-kağıt-makasta 14 kez üst üste berabere kalma ihtimalinin yaklaşık 4.782.869'da bir olduğu belirtiliyor. Neredeyse imkânsız denebilecek bu olasılık, yaşanan anı daha da dikkat çekici hale getirdi. Sosyal medyada birçok kullanıcı "Bu artık matematiğe meydan okumak", "Evren glitch verdi" gibi yorumlar yaptı.

