Konu: Penaltı! Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale Youtube kanalında, Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiği maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin penaltı çalışmadığını söyleyen Sabuncuoğlu, "Bir bilgi vereyim direkt takım içinden. Fenerbahçe penaltı çalışmamış. Yalandan herkes gelip kafasına göre vurmuş" dedi.
Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale Youtube kanalında, Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiği maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"TAKIM İÇİNDEN BİLGİ VEREYİM"
Sarı-lacivertlilerin penaltı çalışmadığını söyleyen Sabuncuoğlu, "Bir bilgi vereyim direkt takım içinden. Fenerbahçe penaltı çalışmamış. Yalandan herkes gelip kafasına göre vurmuş" dedi.