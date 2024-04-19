Konu: Penaltı! Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale Youtube kanalında, Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiği maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TAKIM İÇİNDEN BİLGİ VEREYİM"

Sarı-lacivertlilerin penaltı çalışmadığını söyleyen Sabuncuoğlu, "Bir bilgi vereyim direkt takım içinden. Fenerbahçe penaltı çalışmamış. Yalandan herkes gelip kafasına göre vurmuş" dedi.