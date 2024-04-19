Üye Girişi
Haberler

Konu: Penaltı! Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale Youtube kanalında, Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiği maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin penaltı çalışmadığını söyleyen Sabuncuoğlu, "Bir bilgi vereyim direkt takım içinden. Fenerbahçe penaltı çalışmamış. Yalandan herkes gelip kafasına göre vurmuş" dedi.

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Sports Digitale Youtube kanalında, Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elendiği maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TAKIM İÇİNDEN BİLGİ VEREYİM"

Sarı-lacivertlilerin penaltı çalışmadığını söyleyen Sabuncuoğlu, "Bir bilgi vereyim direkt takım içinden. Fenerbahçe penaltı çalışmamış. Yalandan herkes gelip kafasına göre vurmuş" dedi.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Olympiacos Fenerbahçe YouTube Sözler Spor Haberler

500

Yorumlar (5)

Uğur:

Halbuki ligde her hafta penaltı atıyorlar çalışmış olmaları lazım

31
10
yanıtYanıtla
İbrahim Demirel:

Bunun tek sorumlusu bence Ali Koç. Gerçekçi olmuyorsunuz ya bu adamın ekmeğini yediriniz için susuyorsunuz, yada gözleriniz görmüyor. Başkanlığı sırasında bir tane doğru düzgün başarı elde edememiş. Onlarca futbolcu bir çok teknık adam geldi gitti demekki olmuyor yapamıyor bu işi. Ama bu yoruma da katılıyorum penaltıya çalışılmamış, adamların kalecisi 3 tane penaltı kurtardı hepsini de aynı yerden kurtardı bu normal degıl.

16
3
yanıtYanıtla
Yasar Unal:

İş penaltılara kalınca eleneceğimizi anladım.Milyonlarca liraya mal olan hem de ciddi kariyer sahibi insanların bu kadar kötü penaltı kullanması inanılır gibi değil. Cengiz zaten bitmiş. Topa vuracak güç yok. Tadiç ligde de kaçırdı. Ama Bonucci benim için gerçek bir hayal kırıklığı oldu. Takımın direkt penaltıcısı olabilecek iki kişi var. Biri oynuyorsa Djiku diğeri de Batshuyai.

3
1
yanıtYanıtla
EmiDemi:

Bu kuslar kadar cahil bir camia vallahide görmedim billahide görmedim,tillahide görmedim !!! Dün gece mactan sonra baslamislardi kuslarin troll sözüm ona gazetecileri,yorumculari artik ne derseniz deyin !!! Yav arkadas profesyonel bir futbolcuya antremanda penalti atmasinimi ögreteceksiniz?? Haydi diyelim antremanda penalti atisi calistirdiniz diyelim,hic antremandaki atilan lacka,laubali,kaybedecek bir olayin olmadigi,korkmadan üstünde ne taraftar nede kaybetme baskisi hissetmeden kacirsam bile sonucta antreman diye düsündügü bit ortamda,120 dakika mac oynamis hem bedensel,hemde fiziksel hemde adrenalin dolu stresli atamazsam kaybedersek diye korkudan stresten beyinin vucudu istedigi gibi yönetemedigi bir andaki durum ayni olabilirmi yahu??? Birde utanmadan sikilmadan televizyonlara,sanal alemlere güya sözüm ona eski futbolcular,muhabirler ahkam kesiyorlar,niye antremanda penalti calistirmadiniz diye !!! ALLAH size akil fikir versin !!!

0
2
yanıtYanıtla
Ferhat KILIÇ:

oyuncu değişiklikleri hatalıydı. ismail sorumlusu

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title