Üye Girişi
Haberler

Üniversiteliler, Yamaç Paraşütü Etkinliği İçin Türkmentepe'de Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de, Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği '1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü' etkinliğine Türkiye'nin dört bir yanından paraşüt tutkunu üniversiteliler katıldı. Türkmentepe'de gerçekleştirilen etkinlikte rüzgarın elverişli olmasıyla paraşütçüler, Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayesinde gökyüzünde buluştu. Etkinliğe katılan ve ilk defa yamaç paraşütü ile uçan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, gençlerin bu sporu deneyimlemesini önerdi.

İlkan Toprak/Balıkesir

Balıkesir'de merkez Altıeylül Belediyesi'nin Akçökey Mahallesi Türkmentepe'de 4.ncüsü düzenlediği ve bu yıl üniversiteler arası gerçekleştirilen '1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü' etkinliğine yurdun dört bir yanından onlarca paraşüt tutkunu katıldı.

Rüzgârın elverişli olmasından dolayı havada kuşlar gibi süzülen yamaç paraşütü tutkunları Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayesinde yapılan etkinlikte bir araya geldiler. Rüzgârın bu bölgede güzel olduğunu ifade eden yamaç Uçuş koordinatörü Erkan Ertem de kendilerine bu imkanı sunan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'ye, teşekkürlerini sundu.

Üniversiteliler, Yamaç Paraşütü Etkinliği İçin Türkmentepe'de Buluştu

"TÜRKMENTEPE HAKİM RÜZGARLAR YÖNÜNDEN GENİŞ BİR KALKIŞ PİSTİNİ BARINDIRMAKTA"

Alteylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin de 1. Üniversiteler Arası Yamaç Paraşütü etkinliğinde uçması ayrı bir heyecan yaşattı. Başkan Şehirli, ilk defa yamaç paraşütü ile uçtuğunu ifade ederek şunları söyledi: "540 metre irtifaya sahip olan Türkmentepe, hakim rüzgar yönünde geniş bir kalkış pistini barındırmakta, tüm kuzeyli yönlere uçuş olanağı vermekte. Gençlerle birlikte Altıeylümüzün Türkmentepe'de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bende bu fırsatı değerlendirip uçma keyfini yaşadım. Herkesi bu adrenalin dolu yamaç paraşütü sporunu yapmasını ve bu deneyimi yaşamasını isterim"diye konuştu.

Üniversiteliler, Yamaç Paraşütü Etkinliği İçin Türkmentepe'de Buluştu

"ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜNDE DEDİĞİ GİBİ 'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR'"

Yamaç paraşütü sonrasında da yamaç paraşütü tutkunlarıyla bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, "Değerli misafirler Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Altıeylül Belediyesi olarak bu yıl 4.'üncüsü, Üniversiteler Arası da birincisi düzenlenen Türkmentepe şenliklerinde kendimde Uçuş Koordinatörü Erkan Ertem hocam ile birlikte bir deneyim yaşadım. Bana destek olan hocama da teşekkür ediyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde söylediği gibi 'İstikbal Göklerdedir'. Benim çıtam oraya kadar çıkmayacak ama gençlerimizin oraya kadar çıkması gerekiyor. Ne diyor Livaneli 'Gökyüzü senindir. Gökyüzü herkesindir' 1. Üniversiteler arası yamaç paraşütü yarışmasına ve eğlencesine katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Hakan Şehirli Altıeylül Balıkesir Gençlik Türkiye Spor Eğitim Yaşam Spor Haberler

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

Özgür Özel'den mitingde ilk seçim vaadi: Emekli maaşı asgari ücretin 1.5 katı olacak

 Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Filenin Sultanları THY'ye isyan etti: Başka takımlara özel uçak, bize gelince ekonomi

Bakmadan Geçme

ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN? #129349 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması olacak mı, nerede olacak? #9917 GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! #129349 Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Konyaspor maçı FULL HD İZLE! #9917 GALATASARAY İLK 11'LER! Konyaspor ile karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'leri kim? Erbaaspor Muşspor maçı CANLI izle! (HD) 26 Mayıs Erbaaspor Muşspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Erbaaspor - Muşspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Erbaaspor - Muşspor maçı nereden izlenir? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi tarihte, ayın kaçında ödenecek 2024? Popeyes boykot mu? Popeyes İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Popeyes Türk malı mı, sahibi kim? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı? Bugün hangi Fenerbahçe maçı var, hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur?
Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title