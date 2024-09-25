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Union Saint-Gilloise Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Union Saint-Gilloise Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Sebastien Pocognoli önderliğindeki takım, taktiği üzerinde yoğunlaştı.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Belçika ekibi Union Saint- Gilloise, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.

Teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki antrenman, toplantıyla başladı.

Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe-Union Saint- Gilloise maçı, yarın Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Fenerbahçe Gilloise Futbol Dünya Spor

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