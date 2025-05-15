Umut Ünlü, Paralimpik Oyunlar'da Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 2 altın madalya kazanan milli yüzücü Umut Ünlü: İstiklal Marşımızı haykırarak okudum

- Bir an önce 2028'in gelmesini istiyorum

- Olimpik sporculara verilen değerin aynısı umarım bize de verilir

- Yeni hedefler için daha zamanımın olduğunu düşünüyorum

GALATASARAY

- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı 19'uncu kez kazandı.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

14.00 Fenerbahçe Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

1. LİG YÜKSELME PLAY-OFF - 1. TUR

16.00 Bandırmaspor - Erzurumspor FK

20.00 İstanbulspor - Boluspor

3. LİG YÜKSELME PLAY-OFF - 3. TUR

16.00 Küçükçekmece Sinop Spor - Ayvalıkgücü Belediyespor

16.00 Kahramanmaraş İstiklal - Sebat Gençlikspor

16.00 Mazıdağı Fosfat Spor - Balıkesirspor

16.00 Muş Spor Kulübü - Karşıyaka

SPOR BAKANLIĞI

09.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında sporcu ve gençlerden oluşan heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek.