Galatasaray ile anılan Umut Tohumcu, yeni takımına imzayı attı
Holstein Kiel, adı Galatasaray ile anılan Umut Tohumcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

  • Umut Tohumcu, Almanya 2. Bundesliga takımı Holstein Kiel'e Hoffenheim'dan kiralık olarak transfer oldu.
  • Umut Tohumcu, bu sezon Hoffenheim formasıyla 8 resmi maçta oynadı ve 1 asist yaptı.
  • Umut Tohumcu'nun transferi sezon sonuna kadar Holstein Kiel'de forma giyeceği şekilde gerçekleşti.

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Holstein Kiel, Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Genç futbolcunun sezon sonuna kadar Holstein Kiel'de forma giyeceği açıklandı.

GALATASARAY İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Umut Tohumcu'nun adı bir süredir Galatasaray ile de anılıyordu. Ancak transferde son karar Holstein Kiel'den yana çıktı ve oyuncu Almanya'da kalmayı tercih etti.

BU SEZON 8 MAÇTA 1 ASİST

Umut Tohumcu, Hoffenheim formasıyla bu sezon 8 resmi maçta süre aldı. Genç orta saha, bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı.

