Umut Bozok: Arda Turan, Türk Futbolunun Gelecekteki Parlayan Yıldızı

- Umut Bozok : " Arda Turan, gelecek için en iyi Türk hocalardan birisi olabilir"

İSTANBUL - Eyüpsporlu futbolcu Umut Bozok, Arda Turan'ın gelecekte en iyi Türk teknik direktörlerden biri olabileceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Eyüpspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Umut Bozok, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Umut, "Çok güzel hedeflerimiz var. Çok zor bir takıma karşı oynadık. Ligin en zor maçlarından biri olabilir. Çok saygıyla, ciddiyetle oynadık bu maçı. 3 puanla dönüyoruz" dedi.

"Gol atmak forvetler için çok özel bir şey"

Daha fazla gol atarak takıma destek olmayı istediğini söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "İlk 11 oynadığım son maç 2 sene önce olabilir. Hoca da bana bugün fırsat verdi. Gol atmak forvetler için çok özel bir şey. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

" Arda Turan, gelecek için en iyi Türk hocalardan birisi olabilir"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hakkında da konuşan Umut Bozok, "Arda hoca hepimiz için çok ayrı. Türkiye'deki her futbolcu için çok ayrı. Zaten buraya gelme sebeplerimden birisi. Çok yardımcı oldu. Hoca ile çok çalışmak istedim. Ben de fırsat verince karşılığını en iyi şekilde göstermek istiyorum. İnanılmaz bir hoca. Gelecek için en iyi Türk hocalardan birisi olabilir. Çok mutluyum. İnşallah hoca ile güzel bir sezon geçiririz" cümlelerine yer verdi.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına mücadele edebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Bozok, "İnşallah diyelim. Adım adım, yavaş yavaş her hafta final oynuyoruz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ortam çok güzel, her şey çok güzel. Aile ortamı var. Hayırlısı" şeklinde konuştu.