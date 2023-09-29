Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: Oyuncularımın öz güveninin geri gelmesi için maç kazanmamız lazım

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Bandırmaspor maçının ardından, 'Oyuncularımın öz güveninin geri gelmesi için maç kazanmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Puan aldığımızda gidişat değişecektir' dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından, maç kazanamamanın olumsuz etkisini hissettiklerini söyledi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Gürsel, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Şu anda üzerimizde kazanamamanın verdiği olumsuz bir etki var. İkinci yarıya iyi başladık. Oyunun kontrolü bizdeydi ama rakip eksik kaldıktan sonra istediğimiz pozisyonları bulamadık." diye konuştu.

"Az üreten bir takımız ve bunun üzerine çalışıyoruz." diyen Gürsel, "Oyuncularımın öz güveninin geri gelmesi için maç kazanmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Puan aldığımızda gidişat değişecektir. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlarda galibiyet alıp çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Parlatan: "İyi bir savunma anlayışımız var"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, özellikle ilk yarıda istedikleri futbolu sahaya yansıttıklarını dile getirdi.

Parlatan, takım olarak iyi bir yolda ilerlediklerini vurgulayarak, "Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Oyunun ilk devresinde istediklerimizi sahaya yansıttık. İkinci golü bulduk ama VAR'dan döndü. Bu kararı tartışabiliriz. Ümraniyespor'un ikinci yarı daha ofansif oynayacağını biliyorduk. Bu yüzden ikinci yarı savunmaya ağırlık vermeyi düşündük. Bu planımız, kırmızı karttan sonra zorlaştı. Takımım gol yememek için elinden geleni yaptı. İyi bir savunma anlayışımız var. Şimdi iyi dinlenip Ahlatcı Çorum FK maçına hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.