Ümraniyespor, Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı - Haberler

Ümraniyespor, geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mevlüt Erdinç ile yollarını ayırdı.

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Ümraniyespor'da, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Mevlüt Erdinç'le yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon sezonumuzda formamızı terleten başarılı oyuncumuz Mevlüt Erdinç'e teşekkür eder; bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

2021-2022 sezonunun devre arasında İstanbul ekibine katılan Mevlüt, Ümraniyespor formasını ligde sadece 2 maçta giydi ve 18 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor