Ümraniyespor, Iğdır FK'ya 1-0 Mağlup Oldu

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor, evinde Iğdır FK'ya 1-0 yenildi. Maçın tek golü Alim Öztürk'ten geldi. Ümraniyespor'dan Emre Kaplan, maçın son dakikalarında kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

Maçtan dakikalar

13. dakikada sağ tarafta topla buluşan Benny'nin içeriye hareketlenip ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Sinan'da kaldı.

29. dakikada sol taraftan Benny'nin orta yaparak kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında iyi yükselen Glumac'ın kafa vuruşunda kaleci Sinan meşin yuvarlağı kurtardı.

77. dakikada Güray Vural'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası sağ çaprazında Alim'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

90+5. dakikada Iğdır FK'nın hızlı hücuma çıkacağı esnada yere yatıp topa eliyle dokunan Emre Kaplan, hakem Furkan Aksuoğlu tarafından kırmızı kartla cezalandırılarak oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Onur Gülter, Azem Zorlu

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Glumac, Emre Kaplan, Ali Turap Bülbül, Serkan Göksu (Barış Ekincier dk. 81), Djokanovic, Soukou (Batuhan Çelik dk. 88), Atalay Babacan (Hoti dk. 68), Benny, Bardhi

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Onur Yıldırım, Yusuf Kocatürk, Yusuf Deniz Şaş, Yunus Emre Yılmaz, Talha Bartu Özdemir, Yusuf Saitoğlu

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Caner Cavlan (Koita dk. 77), Burak Bekaroğlu, Rotariu (Fofana dk. 46), Eyüp Akcan (Ahmet Engin dk. 77), Doğan Erdoğan (Oğuz Güçtekin dk. 63), Güray Vural (Alperen Selvi dk. 89), Bruno

Yedekler: Melih Akyüz, Eysseric, Malik Yılmaz, Ali Kaan Güneren, Özder Özcan

Teknik Direktör: Muhammet Reis

Gol: Alim Öztürk (dk. 77) (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Emre Kaplan (dk. 90+5) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Soukou (Ümraniyespor), Conte (Iğdır FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
