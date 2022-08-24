Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Bosna Hersek'te başladı

Spor Haberleri

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası Bosna Hersek'te başladı

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2 gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 2 gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyona dört sıklette yapılan müsabakalarla başladı.

Organizasyonun ilk gününde kadınlar 40 kiloda Begümnaz Doğruyol gümüş, Zilan Ertem ise bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 44 kiloda mücadele eden Zeynep Betül Sarıkaya ise ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Şampiyonada yarın kadınlarda 48 kiloda Merve Nur Alkış, erkeklerde 60 kiloda Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu, 66 kiloda Abdullah Turgutlu tatamiye çıkacak.

Ümitler Dünya Judo Şampiyonası, 28 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Saraybosna Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title