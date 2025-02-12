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Ümit Milli Takım'a Seçilen Ordulu Judocuların Hedefi: Avrupa ve Dünya Şampiyonaları

Ümit Milli Takım'a Seçilen Ordulu Judocuların Hedefi: Avrupa ve Dünya Şampiyonaları
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Türkiye Judo Federasyonu'nun 'Okul Projesi' kapsamında seçilen Sema Yıldırım ve Ceren Aydoğan, Ümit Milli Judo Takımı'na girmeyi başardı. Genç sporcular, ulusal ve uluslararası başarılar elde ederek Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Türkiye Judo Federasyonunun "Okul Projesi" kapsamında tanıştıkları judoda Ümit Milli Takım'a seçilen Ordulu Sema Yıldırım ve Ceren Aydoğan, ulusal ve uluslararası arenada isimlerinden söz ettirmek istiyor.

Federasyonun 300 bin öğrenciye ulaşma hedefiyle Dünya Judo Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlükleri ve belediyeler ile ortaklaşa yürüttüğü proje çerçevesinde judoya başlayan Sema Yıldırım ve Ceren Aydoğan, 1-2 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti.

Şampiyonada gümüş madalya kazanan 17 yaşındaki Sema Yıldırım ve bronz madalya elde eden aynı yaştaki Ceren Aydoğan, Ümit Milli Judo Takımı'na seçilme başarısı gösterdi.

Ordu Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sema Yıldırım ile Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ceren Aydoğan'ın hedefi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilmek.

Genç sporcular, ulusal ve uluslararası arenada yeni başarılar elde edebilmek amacıyla antrenör Teoman Melikoğlu ile Ordu'da çalışmalarını sürdürüyor.

Milli takıma girme hayalini gerçekleştirdi

Ordu Büyükşehir Belediyespor sporcusu Sema Yıldırım, AA muhabirine, ortaokulda ilk antrenörü Neşe Şensoy'un tavsiyesi üzerine okulda seçmelere girdiğini ve judoya başladığını söyledi.

Judoya başladıktan sonra katıldığı şampiyonalarda dereceler elde ettiğini belirten Sema, kısa sürede madalyalar kazanmaya başladığını ifade etti.

Türkiye'yi milli takımda temsil edeceği için mutlu olduğunu dile getiren Sema Yıldırım, kısa zamanda ilk defa milli takım kampına katılarak çalışmalarına burada devam edeceğini vurguladı.

Milli sporcu olma hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını aktaran Sema, "Milli takıma girmek ilk hayalimdi ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi yeni hedefim Avrupa, dünya ve ileride de olimpiyatta dereceler elde etmek." diye konuştu.

Judoyu çok sevdiğinin altını çizen genç sporcu, "Bu sporda ben de varım ve kendime güveniyorum. Judoya başlarken zaten hırs yaparak girdim ve karşılığını almaya başladım. İnşallah ilk uluslararası organizasyonda madalya kazanarak bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Sema Yıldırım, Türkiye'ye judoda ilk olimpiyat madalyasını kazandıran (1992 Barselona Olimpiyatları-Bronz) Ordulu Hülya Şenyurt'u örnek aldığını belirterek, "Hülya Şenyurt'tan çok şey öğrendik. Bazen bize hocalık yapıyor. Hülya hoca her zaman bizlerin bilgi kaynağı oldu. Hülya hocamızı örnek alarak buralara kadar gelmeyi başardım." şeklinde konuştu.

"Aileme ve hocalarıma da bu güzel duyguyu yaşattım"

Ordu Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ceren Aydoğan ise çok severek başladığı judoda milli takım seviyesine kadar yükseldiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Milli takıma seçilmenin çok değerli olduğuna işaret eden Ceren, "Çok güzel duygular yaşadım. Aileme ve hocalarıma da bu güzel duyguyu yaşattım." dedi.

Ceren Aydoğan, bundan sonraki hedeflerine ilişkin, "Her sporcu gibi ben de milli takım formasıyla Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde etmek istiyorum. Bunun için kendime güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini destekleyen ailesine ve antrenörlerine teşekkür eden genç judocu, bu sporda daha ileriye gidebilmek için çok çalışacağının sözünü verdi.

Antrenör Teoman Melikoğlu da Sema Yıldırım ve Ceren Aydoğan'ın çok çalışkan ve azimli sporcular olduğunu vurgulayarak, iki sporcunun milli takım kariyerlerinde çok güzel işler çıkaracağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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