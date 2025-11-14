Ümit Milli Futbol Takımı Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti

ÜMİT Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 4'üncü maçında Ukrayna'yı 1-0 yendi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 4'üncü maçında Ukrayna ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı ay-yıldızlı ekip tek golle kazandı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü 73'üncü dakikada Emirhan İlkhan kaydetti. Bu sonucun ardından Ümit Milli Futbol Takımı, puanını 8'e yükseltti. Ukrayna ise 4 puanda kaldı.