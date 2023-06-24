Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Dördüncü Gün Sonuçları Açıklandı
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Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda dördüncü gün mücadeleleri serbest stil ve kadınlarda tamamlandı. Serbest stilde 74-79-92 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 57-65-72 kilogramda sporcular mücadele etti. Turnuvanın dördüncü gününde madalya kazanan sporcular açıklandı.
Serbest stilde 74-79-92 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 57-65-72 kilogramda sporcular mücadele etti.Turnuvanın dördüncü gününde madalya kazanan sporcular şu şekilde: Serbest Stil74 kilogram1.Iakup Shikzhdzamalov (Romanya)2.Mevlüt Özdemir (Türkiye)3.Hossein Abbas Mohammad Aghaei (İran)3.Rasul Shapiev (Makedonya)79 kilogram1.Muhammet Akdeniz (Türkiye)2.İsa Demir (Türkiye)3.Orkhan Abasov (Azerbaycan)3.Ashraf Ashirov (Azerbaycan)92 kilogram1.Mohammadmobin Gholamali Azimi (İran)2.Atilla Kaan Aydın (Türkiye)3.Yunus Emre Yıldız (Türkiye)Kadınlar57 kilogram1.Elvira Kamaloğlu (Türkiye)2.Bediha Gün (Türkiye)3.Emma Tissina (Kazakistan)65 kilogram1.Kadriye Aksoy (Türkiye)2.Irina Kazyulina (Kazakistan)3.Nigar Mirzazada (Azerbaycan)72 kilogram1.Bukrenaz Sert (Türkiye)2.Merve Pul (Türkiye)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor