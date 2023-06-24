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Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Dördüncü Gün Sonuçları Açıklandı

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Dördüncü Gün Sonuçları Açıklandı

Spor Haberleri

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda dördüncü gün mücadeleleri serbest stil ve kadınlarda tamamlandı. Serbest stilde 74-79-92 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 57-65-72 kilogramda sporcular mücadele etti. Turnuvanın dördüncü gününde madalya kazanan sporcular açıklandı.

p>Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda dördüncü gün mücadeleleri serbest stil ve kadınlarda tamamlandı.

Serbest stilde 74-79-92 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 57-65-72 kilogramda sporcular mücadele etti.

Turnuvanın dördüncü gününde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Serbest Stil

74 kilogram

1.Iakup Shikzhdzamalov (Romanya)

2.Mevlüt Özdemir (Türkiye)

3.Hossein Abbas Mohammad Aghaei (İran)

3.Rasul Shapiev (Makedonya)

79 kilogram

1.Muhammet Akdeniz (Türkiye)

2.İsa Demir (Türkiye)

3.Orkhan Abasov (Azerbaycan)

3.Ashraf Ashirov (Azerbaycan)

92 kilogram

1.Mohammadmobin Gholamali Azimi (İran)

2.Atilla Kaan Aydın (Türkiye)

3.Yunus Emre Yıldız (Türkiye)

Kadınlar

57 kilogram

1.Elvira Kamaloğlu (Türkiye)

2.Bediha Gün (Türkiye)

3.Emma Tissina (Kazakistan)

65 kilogram

1.Kadriye Aksoy (Türkiye)

2.Irina Kazyulina (Kazakistan)

3.Nigar Mirzazada (Azerbaycan)

72 kilogram

1.Bukrenaz Sert (Türkiye)

2.Merve Pul (Türkiye)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yaşar Doğu Kazakistan Azerbaycan Türkiye Spor Haberler

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