Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Dördüncü Gün Sonuçları Açıklandı

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda dördüncü gün mücadeleleri serbest stil ve kadınlarda tamamlandı. Serbest stilde 74-79-92 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 57-65-72 kilogramda sporcular mücadele etti. Turnuvanın dördüncü gününde madalya kazanan sporcular açıklandı.