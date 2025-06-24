Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, Kocaeli'de yapılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, 26-29 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası, 26-29 Haziran tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, dünyanın dört bir yanından gelen şampiyon güreşçilerin mücadele edeceği organizasyon, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılacak.

Dünya Güreş Birliğinin faaliyet takviminde yer alan turnuvada; grekoromen, kadınlar ve serbest stil olmak üzere üç kategoride rekabet yaşanacak.

Turnuvanın teknik toplantısı ise yarın gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar

İkisi de belediye başkanı! Birbirlerine para fırlatıp durdular
MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu

MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Fernando Muslera Estudiantes'e imza attı

Fernando Muslera imzayı attı
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi

41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.