Uluslararası Samsun Açık Tenis Turnuvası'nda Eleme Mücadelesi Sona Erdi

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme karşılaşmaları tamamlandı. 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor. Sağanak yağış nedeniyle bazı maçlar ertelendi.

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda ana tablo eleme karşılaşmaları tamamlandı.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor.

Green Golf ve Tenis Kulübünde, Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyonun üçüncü gününde ana tablo eleme maçları oynandı.

Sağanak yağış nedeniyle sabah 3 müsabakanın ertelendiği turnuvada 3 karşılaşma gerçekleştirildi.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay rakibi Birleşik Krallık'tan Emily Appleton'a 2-1 yenilerek elendi. Günün ikinci müsabakasında Alman sporcu Werder Caroline, rakibi Fransız Tessah Andrianjafitrimo'yu 2-1 ile geçti.

Günün son karşılaşmasında ise İtalyan tenisçi Lucrezia Stefanimi, Polonyalı rakibi Linda Klimovicova'yı 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
