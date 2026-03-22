31. Uluslararası Roma Maratonu'nu Kenyalı atletler kazandı

İtalya'da bu yıl 31'incisi koşulan Uluslararası Roma Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Asbel Rutto, kadınlarda da yine aynı ülkeden Pascaline Kibiwot kazandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) ana sponsorlarından olduğu Uluslararası Roma Maratonu'nun 31'incisi, İtalya'nın başkentinin tarihi kent merkezini kapsayan 42 kilometre 195 metrelik parkurda koşuldu.

Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum önündeki Fori Imperali Bulvarı'ndan başlayan ve 100'ü aşkın ülkeden 36 binden fazla atletin katıldığı maratonda, erkeklerde ve kadınlarda son iki yılda olduğu gibi yine Kenyalı atletler sıralamada zirvede yer aldı.

Erkeklerde Kenyalı atlet Asbel Rutto, 2 saat 6 dakika 32 saniyelik derecesiyle Roma Maratonu'nu birinci bitirdi. Rutto, 2024 yılındaki maratonda da zirvede yer almıştı.

Erkeklerde, 2 saat 6 dakika 36 saniyelik derecesiyle Kenyalı Henry Tukor Kichana yarışı ikinci sırada tamamlarken Etiyopyalı atlet Lencho Tesfaye Anbesa 2 saat 7 dakika 44 saniyelik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlarda Kenyalı atlet Pascaline Kibiwot, 2 saat 22 dakika 44 saniyelik derecesiyle maratonunda bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Maratonda Etiyopyalı atlet Tadesse Genet Robi 2 saat 24 dakika 55 saniyelik derecesiyle ikinciliği, yine Etiyopyalı atlet Aberash Fayesa Robi 2 saat 25 dakika 43 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü kazandı.

Maraton nedeniyle başkentin pek çok cadde ve meydanı trafiğe kapatılırken Roma'yı gezmeye gelen turistler de sporculara destek verdi.

Koşucuların bazılarının ilginç kostümlerle maratona katılması dikkati çekti.