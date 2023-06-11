Kırıkkale'de düzenlenen uluslararası Road Race Kırıkkale 2.2 UCI bisiklet yarışları sona erdi. Yerli ve yabancı sporcuların katıldığı yarışlarda birçok kategoride dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

- Uluslararası Road Race Kırıkkale 2.2 UCI bisiklet yarışları tamamlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de düzenlenen uluslararası Road Race Kırıkkale 2.2 UCI bisiklet yarışları tamamlandı.

Kırıkkale Valiliği himayelerinde Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Road Race Kırıkkale 2.2 UCI" yarışları sona erdi. "Olimpik pedallar Anadolu'nun kalbinde" mottosuyla düzenlenen yarışların ilk startını Vali Bülent Tekbıyıkoğlu verdi. Millet Bahçesi önünden hareket eden yerli ve yabancı sporcular, şehrin tarihi varlılarının ve doğal güzelliklerinin olduğu bölgelerde pedal çevirdi.

Elit erkekler grubunda yaptığı atakla galibiyete giden Spor Toto Cycling Team sporcusu Ahmet Örken birinci, Yunan sporcu Nikiforos Arvanitou ikinci sırayı alırken, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübünden Burak Abay da yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Genç erkekler etabını ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Ramazan Yılmaz birinci, Spor Toto Cycling Team sporcusu Emre Kaplan ikinci, Taşkent Spor Kulübünden Mustafa Said Erdemli de üçüncü oldu.

Takım sıralamasında elit erkekler kategorisinde Yunanistan Milli Takımı birinciliği, Spor Toto Cycling Team ikinciliği, Konya Büyükşehir Belediyespor üçüncülüğü elde etti.

Genç erkeklerde, Konya Büyükşehir Belediyespor birinci, Taşkent Spor Kulübü ikinci, Spor Toto Cycling Team de üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların sonunda sporculara madalyaları, Vali Yardımcısı Mehmet Soylu, ilçe kaymakamları, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu tarafından verildi.

Genç erkeklerde yarışmayı birinci olarak tamamlayan Ramazan Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışın 25'inci kilometresinde yokuş kapısını aldığını ve 23 kilometrelik de bir kaçış yaptığını söyledi.

Yarışların güzel geçtiğini ifade eden Yılmaz, "Gerçekten güzel bir parkurdu. Yarışın 25'inci kilometresinde bir yokuş kapısı vardı. Onu aldıktan sonra 23 kilometrelik bir kaçış gerçekleştirdik. Yarışın son 10 kilometresinde açık ara gelmeyi başardım. Bu parkuru yapanlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir yarış oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Elit erkeklerde ikinci olan Ahmet Örken, parkurun müsabakalara uygun olduğunu belirterek, yarışlardan keyif aldığını söyledi.