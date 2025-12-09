Haberler

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de 14 Aralık'ta düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Maraton, dünya çapındaki organizasyonlar arasında 49. sırada yer alıyor ve katılımcı sayısının 2000'i geçmesi bekleniyor.

Mersin'de bu yıl 7'ncisi organize edilen Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince "Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda" sloganıyla 14 Aralık'ta organize edilen maratonun tanıtım toplantısı, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Etkinlik ve Nikah Merkezi'nde yapıldı.

Programda maratonun tanıtım filmi ve parkurların güzergahları gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, toplantıda, maratonun 2024'te dünya çapındaki 203 organizasyon arasında 49. sırada yer aldığını ifade etti.

Maratona kayıtların devam ettiğini aktaran Gökayaz, "Kayıtlarımız yarın saat 17.00'ye kadar sürecek. 10 kilometre koşusuna yine çok yoğun ilgi var. Şu ana kadar 1962 sporcunun koşuya katılım sağlayacağı görünüyor. Yarın akşama kadar olan verilerde bu sayının 2 bin üzerine çıkacağını öngörüyoruz. 42 kilometrede 357 Türk sporcu, 95 yabancı sporu şu ana kadar başvuruları yapmış durumda." bilgilerini verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) İl Temsilcisi Halil Oğuz, Uluslararası Mersin Maratonu'nun dünyada örnek gösterilecek organizasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak "Parkurumuz şu an süper, dünyada belki de ilk sırada. Olimpiyat barajını burada geçebilecek sporcularımız var. Katılım geçen seneye göre oldukça fazla, iyi, kaliteli atletler var. 17 iyi sporcumuz geliyor. Zaten maratona başlarken elit atletler ön planda çıkacağız. O zaman daha net görülecek. 80 hakemimiz görev yapacak." diye konuştu.

Uluslararası Mersin Maratonu

Dünya Atletizm Birliği tarafından "Elite Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonda 42 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu yarışları 14 Aralık'ta koşulacak.

Halk koşusu kayıtlarının organizasyon tarihine kadar devam edeceği maratonda dereceye giren sporculara 5 milyon 242 bin lira ödül verilecek.

TAF'ın desteğiyle düzenlenen organizasyona 34 ülkeden sporcular katılacak.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı

İşte Şampiyonlar Ligi bu! 4 dakikada muhteşem geri dönüş
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
14 yaşındaki kız evine dönmedi, yakınları 'taciz' iddiasıyla arkadaşının ailesine saldırdı

Mahalleyi karıştıran iddia! Evi basıp aileye tekme tokat saldırdılar
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama

Bu fotoğrafta bir bakan var! Yıldız gibi karşılandı
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
title