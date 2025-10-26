Haberler

Uluslararası Cumhuriyet Rallisi İstanbul'da Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen uluslararası rallide Selim-Handan Bacıoğlu ekibi birinci oldu. 5 ülkeden 63 otomobilin katıldığı etkinlik, Sultanahmet Meydanı ve TOSFED İstanbul Park Pisti'nde gerçekleşti.

Klasik Otomobil Kulübü tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Rallisi sona erdi.

5 ülkeden 25-50 yaş aralığında 63 otomobilin katıldığı ralliyi, Selim-Handan Bacıoğlu ekibi birincilikle tamamlarken Ömer Akömer-Berent Ali Mumyakmaz ikinci, Murat-Mert Oktuğ ise üçüncü oldu.

2025 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı olan ve Uluslararası Antika Otomobil Federasyonu (FIVA) Gençlik ve Kültür Komisyonu tarafından desteklenen rallinin ilk gününde klasik otomobiller Galata Köprüsü'nü geçerek Sultanahmet Meydanı'na ulaştı. At Meydanı'ndaki start seremonisinin ardından Şile Ömerli Barajı etrafındaki etapları tamamlayan ekipler, günü Radisson Blu İstanbul'da sonlandırdı.

Rallinin ikinci ve son gününde ise otomobiller, TOSFED İstanbul Park Pisti'ne çıkarak slalom ve sürüş testlerini gerçekleştirdi. Organizasyon, Levent İş Kuleleri önünde tamamlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar

İşte yüzyılın konut projesinde tüm detaylar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Rusya'nın 'kıyamet silahı' testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok

Putin'in kıyamet silahı testi geçti: Dünyada eşi benzeri yok
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
Feci kaza! Bilanço çok ağır

Feci kaza! Bilanço çok ağır
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız oyuncu dev maçta yok
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.