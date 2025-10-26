Uluslararası Cumhuriyet Rallisi İstanbul'da Sona Erdi

Klasik Otomobil Kulübü tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Cumhuriyet Rallisi sona erdi.

5 ülkeden 25-50 yaş aralığında 63 otomobilin katıldığı ralliyi, Selim-Handan Bacıoğlu ekibi birincilikle tamamlarken Ömer Akömer-Berent Ali Mumyakmaz ikinci, Murat-Mert Oktuğ ise üçüncü oldu.

2025 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nın son yarışı olan ve Uluslararası Antika Otomobil Federasyonu (FIVA) Gençlik ve Kültür Komisyonu tarafından desteklenen rallinin ilk gününde klasik otomobiller Galata Köprüsü'nü geçerek Sultanahmet Meydanı'na ulaştı. At Meydanı'ndaki start seremonisinin ardından Şile Ömerli Barajı etrafındaki etapları tamamlayan ekipler, günü Radisson Blu İstanbul'da sonlandırdı.

Rallinin ikinci ve son gününde ise otomobiller, TOSFED İstanbul Park Pisti'ne çıkarak slalom ve sürüş testlerini gerçekleştirdi. Organizasyon, Levent İş Kuleleri önünde tamamlandı.