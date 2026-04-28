Uluslararası alanda büyük başarı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği uluslararası yarışmalarda şampiyon olan sporcuları kutladı.

Düzce Valiliğinden yapılan paylaşımda "20-27 Nisan 2026 tarihleri arasında uluslararası alanda kürsüye çıkan Düzceli sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz" dedi.

Ahmet Kayra Ödemiş; 24-26 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen WSF Dünya Karate Şampiyonası'nda Büyük Erkekler Para Karate K-30 kata kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu.

Mert Şengönül; 25 Nisan 2026 tarihinde Bulgaristan'da düzenlenen 19. Hereya Açık Taekwondo Şampiyonası'nda üçüncü sırada tamamlayarak ülkemize bronz madalya kazandırdı

24-26 Nisan tarihleri arasında Polonya'da yapılan Budokaido Kata Kumite Dünya Şampiyonası'nda;

Eymen Öztürk, ümit erkekler kata kategorisinde dünya şampiyonu olurken, kumite 55 kilogramda dünya ikincisi olarak çifte başarı elde etti. Ecenur Turam ise ümit bayanlar +55 kilogramda dünya şampiyonu olurken, kata kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Ecrin Sena Seher, ümit bayanlar 50 kilogramda dünya şampiyonluğunu kazanırken, kata kategorisinde dünya ikinciliği elde etti. Nureddin Şahin genç erkekler 75 kilogramda dünya şampiyonu olarak kürsünün zirvesine çıktı. Berat Bayrak ise yıldız erkekler 35 kilogramda hem kumite hem de kata kategorilerinde dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. - DÜZCE

