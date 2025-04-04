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UltrAslan'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler

UltrAslan'dan Jose Mourinho hakkında olay sözler
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Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya sert tepki gösterdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın en büyük taraftar grubu UltrAslan, antrenörleri Okan Buruk'a fiziki müdahalede bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik sert sözler paylaştı.

UltrAslan'ın Portekizli teknik adam hakkında, "Geldiği günden beri Türk futbolunun imajını baltalamak için yalanlarla algı kasan, ülkemizi küçük düşürmek için fırsat kollayan Teknik Direktör görünümlü Portekizli bir ağlak soytarının, yine mağlup olduğu bir maç sonrası iğrenç karakterini sahaya yansıttığına tüm dünya şahit oldu.

Daha bir ay önce hadsiz söylemleri Fenerasyon eliyle hasır altı edilen, algı operasyonlarıyla şımartıldıkça şımartılan bu hazımsız balon, mağlubiyet sonrası acziyet içinde Hocamız Okan Buruk'a kahpece arkadan saldırması deyim yerindeyse Fenerbahçe'nin Türk futboluna ektiği nefret tohumlarının eseridir.

Tüm dünyaya kendini bir kez daha rezil eden, bu ahlaksız tazminatöre yine ceza verilmezse Türk futbolunun asıl o zaman tüm dünyada itibarının yerle bir olacağını, koltuklarını Fenerbahçe'ye hizmet için işgal eden Fenerasyon yöneticilerine bir kez daha hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Bir kesim kendi egoları uğruna Türk futbolunu esir almış hemde dünyaya rezil ede ede yerin dibine soktu

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Haber YorumlarıBeyinsizlerle Mücadele Başkanı:

Daha hakemleri tebrik etmeye giderken olayı planlayan Okan Buruk, Mourinho'ya karşı hareket yapıp bazı söylemler de bulunuyor. Sevgi sözcükleri söylemeyeceğini de tahmin edebiliyoruz. Önce tahrik edip, ardından da ufak bir temasta kendini yerlere atması tüm takım taraftarları için sadece komikti. Gs'liler bence tepki gösterecekse Okan hocalarının bu hareketlerine tepki göstermeli, çünkü herkes için komik görünüyorsunuz. Bu utanç verici.

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