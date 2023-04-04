Ülke basınında bomba etkisi yaratan haber! Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden men ediliyor

UEFA, ismi Negreira Davasına karışan Barcelona'yı önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nden men etmeye hazırlanıyor. Negreira Davası ile ilgili olarak UEFA'nın en iyi iki müfettişi olan Jean Samuel Leuba ve Mirjam Koller'i görevlendirdiği ortaya çıktı. Öte yandan UEFA'nın Barcelona'yı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden men etmeyi düşündüğü ve bunun için İspanyol Savcılar ile temasa geçtiği de belirtildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Barcelona ile ilgili açıklamaları İspanyol spor gündeminde bomba etkisi yarattı. UEFA yönetimi, Barcelona'nın durumuyla ilgili tüm şüphelerin giderilmesini, titizlikle hareket edilmesini istedi.

KARAR HAZİRAN AYINDA VERİLECEK

UEFA, Barcelona'nın men kararı sonrası CAS'a giderek ihtiyati tedbir kararı aldıracağını düşünüyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin yapılacağı ağustos öncesinde ise tedbiri de kaldırmayı planlıyor. Bu nedenle UEFA'nın men kararını haziran ayında vermeyi planladığı da belirtildi.

"HİÇ BİR ŞEY ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAZ"

UEFA Başkanı, "İspanya Futbol Federasyonu, konu zaman aşımına uğradıysa herhangi bir sportif yaptırımda bulunamayabilir. Ancak, İspanyol Savcılığı tarafından işlemlerin devam ettiğini biliyorum. Söz konusu UEFA ise ceza konusunda hiçbir şey zaman aşımına uğramaz." açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞMELER YAŞANDI

Barcelona Kulübü hakkında açılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Marca'da yer alan habere göre, Enriquez Negreira ve oğlunun şirketleri, 2001'den 2018'e kadar Barcelona'ya milyonlarca dolarlık faturalar kestiler. Savcılık, Barcelona'nın daha fazla ödediğini düşünse de şu ana kadar 2.971 milyon euroluk fatura tespit etti ve bunların hangi hizmetlere karşılık geldiğini öğrenmeye çalıştı. Yaklaşık 3 milyon euronun 518 bin eurosunun video analiz için ödendiği tespit edildi. Barcelona'nın, Negreira Sanchez'in oğluna İspanya Milli Takımı ve diğer milli takımların maçlarının video analizi için bu ücreti ödediğine dair faturalar ortaya çıktı.